LOL》Karsa披RNG戰袍首役 吞敗零擊殺三死紀錄

[1]Karsa在中國賽區處女秀以吞敗收場。（取自騰訊視頻）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》中國LPL賽區2018春季賽昨（15）日展開，開幕戰由RNG對上IG，季前閃電狼明星打野Karsa宣布加盟RNG，本場格外受台灣玩家關注，Karsa首局先發上陣並選下「嘉文四世」，可惜首局RNG攻勢頻頻受阻，早早被IG拿下勝利，Karsa也留下0/3/4數據；隨後兩局打野由Mlxg上陣，都拿下勝利，最後RNG讓一追二逆轉收下首勝。

[2]Karsa在中國賽區處女秀以吞敗收場。（取自騰訊視頻）

RNG本季由於先發AD「小狗」Uzi手傷關係，找個多名AD選手頂替，首局便是由Able上陣，同樣也是Karsa在LPL例行賽首次先發，不過首局RNG全場受制於IG的猛烈攻勢，連一塔都沒推倒、巴龍及小龍同樣未果，早早在26分鐘主堡就被攻破，全隊只留下4比12的擊殺數，Karsa表現同樣不理想，只有0殺3死4助攻。

從第二局開始，Karsa便沒有再上場，改由Mlxg上陣、AD也換為y4，雖然打野位同樣選擇嘉文四世，但本局反成RNG攻勢一面倒，全場打出13對4的擊殺數，追平比數；第三局RNG越打越兇，再度只讓IG推倒一座防禦塔，RNG全場打出21次擊殺、35分鐘收下勝利。最終就以2比1取得本季首勝。