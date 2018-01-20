澳網》耍賴討香蕉又爆粗口 CoCo遭重罰逾23萬台幣

美國女將范德薇琪因耍賴討香蕉又爆粗口，遭大會重罰1萬澳幣。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕耍賴討香蕉又爆粗口，澳洲網球公開賽主辦單位決定殺雞儆猴，重罰場中惹事生非的美國女將范德薇琪（CoCo Vandeweghe）1萬澳幣（約23.5萬台幣），並直接由其參賽獎金扣除，這也是本屆迄今最「昂貴」的紅單。

26歲的范德薇琪，目前世界女單排名第9，本屆可說賠了夫人又折兵。賽前她得了流感身體不適，女單首輪直落2被匈牙利對手芭波絲（Timea Babos）淘汰，而范德薇琪丟掉首盤後突然捉狂，以大會沒送上香蕉為由拒絕上場，先被主審嚴重警告，好不容易上陣次盤又失誤連連，陷入1：5落後時，她居然不滿芭波絲慶祝動作過大，當眾向對手幹譙不雅字眼，導致大會祭出重懲。

雪上加霜的是，CoCo隔天女雙首輪也不敵我國詹皓晴人馬，加上這張剛出爐罰單，獎金損失相當慘重。

網球向來被視為貴族運動，四大滿貫賽更特別重視選手形象，舉凡臨場情緒失控、做出違反運動道德行為，例如摔拍、罵髒話、嗆聲主審等都得罰錢。日前澳洲地主「壞小子」奇里歐斯（Nick Kyrgios）就因為男單首輪受場邊網紅球迷直播干擾，氣得當眾直飆罵髒話，而被罰款約8.9萬台幣。