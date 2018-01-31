高球》川普總統球技如何? 挪威女將彼德森：作弊作很大

彼德森爆料川普總統打球作弊作很大。（資料照，路透）

〔記者趙新天／綜合報導〕全球最有權力的美國總統川普，向來都對自己的高爾夫球技很自豪，也有不少名人出面為他背書，但LPGA名將彼德森挑明了說：「根本都在作弊。」

挪威名將彼德森日前接受挪威報紙Verdens Gang 專訪時，談到她跟川普一起打球的事，彼德森直言不諱：「川普總統打球作弊作很大，雖然我不清楚他怎麼做生意的，但俗話說，如果你打高爾夫會作手腳，那做生意一定也手腳不乾淨。我很確定他付給桿弟很多小費，不管他的球歪到樹林裡多深，我們走到下一桿時他的球都在球道中央。」

彼德森還表示，每次跟川普總統打球，最後1洞果嶺上他總是把球撿起來不推進洞，這樣成績就少1桿，而且他總說自己是全世界最會推桿的人，她說：「可是我跟他打球時，他從來沒有機會低於80桿。」

彼德森。（資料照，法新社）

彼德森的說法跟許多政商名流的說法差很大，比方說美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）去年10月在推特上說：「很開心今天跟川普總統打球，他在強風又有雨的天氣打了73桿。」

職業選手豐克（Taylor Funk）也曾描述他跟川普總統打球，「前9洞只花36桿。」就連「老虎」伍茲也說過，他對於70歲的川普總統球能打那麼遠印象很深刻。

彼德森卻表示，奇怪的是每次她跟川普總統聊天的時候，川普總是說他又打了69桿，或又寫下球場紀錄、贏得俱樂部冠軍之類的。她說：「我了只是大笑，我是那種常被人捉弄的人，也常捉弄別人，川普很能接受，這可能是他喜歡我的原因。」

川普的球技究竟如何，沒人可以說得明白，但他的對手北韓領導人金正恩家族更神，根據北韓媒體的描述，金正恩的父親金正日在1994年第1次上場打球，就在平壤唯一的球場打出全世界最佳的34桿，其中包括11次一桿進洞。根據北韓官方說法，金正恩的球技跟他老爸一樣好，但不能優於金正日，所以他的紀錄是35桿。