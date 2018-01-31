中職》228洋將條款合理嗎？ 蔡承儒:有改善空間

富邦悍將領隊蔡承儒。（記者廖振輝攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職規章規定洋將同一年度不得轉隊，隔年2月底前原球團擁有優先議約權，這條「228洋將條款」近期引發各界熱議，對此，富邦悍將領隊蔡承儒認為，確實有改善空間。

中職規章第17章第96條明文規定:「外籍球員於同一年度不得轉隊，年度合約期滿或中途解約者，原球團在次年度2月底前擁有優先議約權。」也就是說，除了原球團之外，在隔年2月28日之前，其他球團都不能和該洋將接觸。

外傳富邦有意網羅前中信兄弟洋投伍鐸和前Lamigo桃猿洋投賽格威，對此，蔡承儒表示，洋將經紀人都會來跟球團接觸，但沒談內容，以球團立場，只要是好的洋將都是考量人選，至於是否網羅伍鐸和賽格威還須評估，說不定還會有更好的洋將。

對於228洋將條款，蔡承儒認為，確實有改善空間，如果洋將優先議約權時間點訂在該年度12月31日或隔年1月底會合理一點，國外職棒也是如此，之後領隊會議他會提案修改，不過也要尊重其他球團。

至於其他本土球員補強方面，蔡承儒說，郭泓志合約談得差不多了，林克謙還要測試，農曆年後可望確定，屆時再向外界公布。

前中信兄弟洋投伍鐸。（資料照）

賽格威。（資料照）

富邦悍將領隊蔡承儒。（記者廖振輝攝）