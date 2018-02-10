韓職》評估訓練效益佳 樂天巨人可望長期在台春訓

韓國職棒樂天巨人來高雄春訓，總教練趙原佑滿意台灣天氣和訓練環境。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕韓職樂天巨人一軍來台春訓，近期球團已在評估未來長期到台灣春訓，並研擬簽長約合作，樂天球團團長（職位等同中職領隊）李允遠表示，可能性很大。

往年樂天一軍都先到美國亞歷桑那春訓，等到2月底再轉赴日本沖繩春訓，今年首站先到台灣高雄，2月24日再開拔到日本沖繩，李允遠說，「這幾年美國天氣冷，大聯盟春訓時間提早，我們到亞利桑那春訓時間縮短，加上這幾年樂天二軍在台春訓，評估過效益不錯，覺得台灣球場設備已經準備好了，最終決定讓一軍來台春訓，這是最關鍵的原因。」

樂天春訓基地在高雄國慶青埔球場，李允遠坦言，原本樂天來台前有點擔心球場狀況，但這幾天練下來，教練和選手對場地都感到滿意。

日本沖繩地區是日職和韓職春訓大本營，李允遠說，「每年夏天日本沖繩政府到會來南韓拜訪，希望能積極吸引並爭取韓職球隊到當地春訓，一方面可以促進沖繩經濟，另一方面南韓球迷到沖繩看春訓，也可以為地方帶來觀光財。」

這幾年韓職打得火熱，連10年單場觀眾人數破萬，薪資待遇和日職拉近，兩國職棒發展日益興旺，李允遠認為，日本和南韓給予職業運動球隊很多補助，韓職10隊積極行銷，選手薪水拉高了，競爭更激烈，球賽好看，自然吸引更多球迷進場，且近年來光州（起亞虎主場）和大邱（三星獅主場）新球場落成，都具大聯盟等級，明年NC恐龍的新球場也是如此。

韓職樂天巨人春訓，球團團長李允遠。（記者黃志源攝）

球團團長李允遠。（記者黃志源攝）

韓國職棒樂天巨人高雄春訓，韓籍廚師和幫廚料理三餐。（記者黃志源攝）

高雄國慶青埔球場球員休息室。（記者黃志源攝）

韓職樂天巨人春訓，高雄國慶青埔球場設有餐廳。（記者黃志源攝）