SBL》飛過廣告看板、陳堅恩 璞園王律智4次50分完美扣籃稱王

王律智飛越陳堅恩扣進。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第15季SBL超級籃球聯賽明星賽今日在桃園巨蛋開戰，璞園王律智在灌籃大賽展現優異的彈跳力，在決賽3扣都拿滿恩50分，不只high翻現場球迷，成功摘下灌籃大賽冠軍及兩萬台幣獎金。

參賽者有台銀菜鳥謝宗融、台啤新秀吳曉瑾、達欣新人溫立煌、金酒張文平、富邦勇士包提傑及璞園王律智。

王律智高中還並非校隊出身，直到大學就讀明道大學，才憑藉著優異彈跳力被挖掘，即便在例行賽並未獲得太多上場機會，但他的彈跳力備受璞園主帥麥班達稱讚。他此次第一扣就拿到50分滿分，第二扣又拿47分，與包提傑的94分，將在決賽互較高低。

包提傑首灌找來隊友林書緯幫忙，獲得49分；王律智首灌飛越廣告看版，拿到50分。包提傑第二灌還是找林書緯幫忙，雖前兩次失敗，仍完成一記具有難度的灌籃，拿下50分；王律智第二回合找來新科三分球大賽冠軍陳堅恩，他首次雖落漆，第二次嘗試仍飛過181公分陳堅恩，再拿50分。

包提傑在第三次灌籃，試圖飛過林書緯、張宗憲，可惜數次嘗試都失敗，只拿到36分，也讓幾乎篤定奪冠的王律智在最後一扣，再與陳堅恩合作，又奪50分，成為新科灌籃大賽冠軍。

王律智飛越陳堅恩扣進。（記者林正堃攝）

王律智在陳堅恩助攻下扣進第三灌。（記者林正堃攝）

王律智贏得灌籃大賽冠軍。（記者林正堃攝）

王律智在灌籃大賽決賽第一灌用飛越廣告看板招式。（記者林正堃攝）

林書煒、張宗憲忐忑上場。（記者林正堃攝）

包提傑嘗試飛越林書煒、張宗憲後灌藍。（記者林正堃攝）

包提傑嘗試飛越林書煒、張宗憲後灌藍。（記者林正堃攝）