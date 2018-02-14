NBA》詹皇砍37分、替補飆分 騎士宰雷霆奪4連勝

詹姆斯灌籃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕先前透過交易補強的克利夫蘭騎士，今天作客奧克拉荷馬，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場砍下37分，射手J.R.史密斯（J.R. Smith）找回準心得到18分，加上騎士替補群共砍了51分，終場以120：112擊敗雷霆，奪得4連勝，雷霆則是吞下近8場的第6敗。

第四節初騎士以91：89領先，接著克拉克森（Jordan Clarkson）、胡德（Rodney Hood）、J.格林（Jeff Green）、小南斯（Larry Nance Jr.）接連得分，打出一波9：0的攻勢拉開分差，雷霆雖靠安東尼在倒數23.2秒投進三分後，追至5分差，不過J.R.史密斯跳到界外區搶到籃板球後，直接快傳給小南斯快攻灌籃得分，也澆息雷霆反撲，終場騎士拿下4連勝。

詹姆斯上場40分鐘，全場23投14中，繳出37分、8籃板、8助攻，J.R.史密斯全場三分球9投6中，拿下18分、6籃板、3助攻，替補的克拉克森、胡德各有14分，小南斯13分，J.格林10分。

雷霆方面，P.喬治（Paul George）25分、6助攻，安東尼24分、7籃板，亞當斯（Steven Adams）22分、17籃板，魏斯布魯克（Russell Westbrook）21分、12助攻、7籃板，J.葛蘭特（Jerami Grant）14分。

騎士團隊投籃命中率51.1％，團隊三分36投16中、命中率44.4％，都比對手還優，而且替補群得分多達51分，相較雷霆板凳群僅20分。

雷霆團隊籃板51顆比騎士多10顆，但投籃命中率44.4％，團隊三分球35投11中，命中率僅31.4％。

安東尼（左）、詹姆斯（右）。（今日美國）

詹姆斯（右）、P.喬治（左）。（美聯社）

