NBA》魏少奪本季第18次大三元 最後1秒三分彈絕殺國王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天作客出戰國王，此役手感冰冷的「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在關鍵時刻，跳出來當英雄，投進最後1秒絕殺三分彈，終場以110：107氣走國王。

雷霆首節靠著「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）飆分，單節灌進44分，領先國王多達23分，國王也在第二節展開反攻，半場追到60：67落後。

國王易籃後攻勢再起，老將卡特（Vince Carter）率隊打出一波16:0的攻勢超前、以90:85反超雷霆，進入末節，雷霆打出一波8：2的攻勢追了上來，並在最後決勝時刻靠著亞當斯（Steven Adams）的補籃超前，不過傑克森（Justin Jackson）隨即跳投扳平比數。

雷霆將最後一擊交給魏斯布魯克，他也不負眾望投進絕殺三分球，率隊以110：107險勝，取得二連勝。

魏斯布魯克雖然此役手感不佳，命中率只有慘澹的17%，也出現7次失誤，但他仍繳出17分、15籃板、11助攻的大三元成績，這也是他本季第18次大三元，喬治（Paul George）攻下全隊最高的26分，另有8助攻和7籃板，安東尼則挹注23分，國王以老將藍道夫（Zach Randolph）的29分、12籃板最佳。

魏斯布魯克投進致勝三分彈，絕殺國王。（美聯社）