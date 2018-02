冬奧》曾爆冷擊敗霸主加拿大 美國勇奪隊史冰壺首金（影音）

四屆奧運元老舒斯特率領美國隊擊敗瑞典,勇奪隊史冰壺首金。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國男子冰壺代表隊昨天打碎了加拿大隊四連霸的美夢,隊史首度闖進決賽,今天再度創造歷史,在第8局拿下5分奠定勝基,最後以10:7擊敗瑞典,拿下美國在冬奧有史以來的第一面冰壺金牌。

本屆美國隊由四屆奧運元老舒斯特(John Shuster)領軍,精彩表現讓外界屢屢跌破眼鏡,在準決賽以5:3擊敗連續三屆冬奧冠軍加拿大隊,挺進冠軍賽。

美國隊在決賽遭遇上屆索契冬奧銅牌得主瑞典隊,他們在世界排名高居第二,實力不容小覷,冰壺比賽共有10局,兩隊前7局戰況激烈,雙方以5:5戰成平手,舒斯特在8局下完成關鍵雙擊(Double Take-Out),助隊單局灌進5分,終場就以10:7擊敗瑞典,摘下隊史首面冬奧冰壺金牌,得獎當下美國隊高興的在場上慶祝,全場球迷也激動地高喊:「USA、USA、USA」。

美國隊開心慶祝。(路透)

@TeamShuster Thanks and congrats! Now all I want for Christmas is a USA Curling jersey! What an amazing shot, match, and team effort! #curling #TeamShuster #TeamUSA #Olympics2018 #goldmedal pic.twitter.com/kxNnTPx5MC