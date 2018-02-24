冬奧》曾爆冷擊敗霸主加拿大 美國勇奪隊史冰壺首金（影音）

四屆奧運元老舒斯特率領美國隊擊敗瑞典，勇奪隊史冰壺首金。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男子冰壺代表隊昨天打碎了加拿大隊四連霸的美夢，隊史首度闖進決賽，今天再度創造歷史，在第8局拿下5分奠定勝基，最後以10：7擊敗瑞典，拿下美國在冬奧有史以來的第一面冰壺金牌。

本屆美國隊由四屆奧運元老舒斯特（John Shuster）領軍，精彩表現讓外界屢屢跌破眼鏡，在準決賽以5：3擊敗連續三屆冬奧冠軍加拿大隊，挺進冠軍賽。

美國隊在決賽遭遇上屆索契冬奧銅牌得主瑞典隊，他們在世界排名高居第二，實力不容小覷，冰壺比賽共有10局，兩隊前7局戰況激烈，雙方以5：5戰成平手，舒斯特在8局下完成關鍵雙擊（Double Take-Out），助隊單局灌進5分，終場就以10：7擊敗瑞典，摘下隊史首面冬奧冰壺金牌，得獎當下美國隊高興的在場上慶祝，全場球迷也激動地高喊：「USA、USA、USA」。

美國隊開心慶祝。（路透）