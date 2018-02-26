MLB》古巴重砲超狂怪力 春訓第一天就把球轟進樹林裡（影音）

2018/02/26 10:17

〔體育中心／綜合報導〕古巴重砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes在新年的第一場比賽就用全壘打向全世界球迷宣告回歸，他在今天對馬林魚的熱身賽中敲出一發左外野的特大號全壘打，一棒打回三分，帶領大都會在前2局就取得5：0的領先，終場以10：3輕鬆獲勝，而塞斯佩德斯此役3支2，打擊手感調整的相當得宜。

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