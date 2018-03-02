高球》HSBC世界女子錦標賽第2回合 龔怡萍並列36

丹妮兒．姜（Danielle Kang）

〔記者趙新天／綜合報導〕HSBC世界女子錦標賽今天下午打完第2回合，韓裔美籍的丹妮兒．姜以無柏忌的64桿完賽，總計132桿躍居第1。

丹妮兒．姜今天在聖淘沙俱樂部的Tanjong球場打出8個博蒂、無柏忌的64桿，追平前球后朴仁妃去年最後1回合創下的賽史單回合最低桿紀錄。丹妮兒．姜連續36洞無柏忌，也是她躍居領先的關鍵。

昨天排在前面的選手，第2回合都沒打好，原本領先的珍妮佛．宋第1洞吞柏忌之後，第3洞竟然冒出四柏忌的8桿，一下子排名掉到10名之外，這回合她以75桿完賽，總計140桿退至並列15名。

昨天並列第2的池恩熙也打出75桿，魏聖美73桿作收，排名都下滑不少。今天比賽打完暫時並列第2的是美國的N.柯達和艾麗絲。N.柯達今天打下7鳥1柏忌，66桿繳卡，越來越有大將之風，有機會追隨姐姐J.柯達的腳步，在LPGA巡迴賽發光。J.柯達這場比賽目前並列第7，仍有機會在後兩回合推進。

美國老將克兒今天打出滿意的67桿，她以137桿和南韓崔琦拉、澳洲李旻姬並列第4。台灣唯一參賽的龔怡萍，第2回合博蒂、柏忌各打了3個，平盤72桿完賽，總計143桿並列36名。

台灣選手龔怡萍。（資料照，記者陳志曲攝）