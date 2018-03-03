網球》梁恩碩過年瘦身 「台灣小鋼砲」志在10月青奧

2018/03/03 17:03

梁恩碩（中）應邀出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽擔任嘉賓。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「台灣小鋼砲」梁恩碩過年期間休兵養傷，反而意外瘦了3、4公斤，週六應邀出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽擔任嘉賓的她，勉勵現場小朋友們共同為夢想打拚，「至於我的目標，就是10月青奧為國爭光！」

芳齡17歲的梁恩碩，今年初澳洲網球公開賽包辦青少女單、雙打冠軍，不但首開國人紀錄，世界青少女排名也從第5升至生涯最佳第2，坐二望一的「台灣小鋼砲」說：「世界球后是目標，但一切順其自然，不會刻意強求。」

梁恩碩除了與眾人合影留念，也難得改當教練，特地下場陪小朋友們打球活動筋骨，「看著這些基層幼苗，就會回憶起當年自己，希望大家勤加練習，能夠一起進步。」

梁恩碩澳網時拉傷左大腿，因此過年休息一週，體重反而意外減輕，她笑說：「也不知道為什麼，飲食正常也沒忌口，卻瘦了3、4公斤。」

梁恩碩（中）過年意外瘦身，「台灣小鋼砲」志在10月青奧。（記者梁偉銘攝）

梁恩碩將參與全國中等學校運動會，再啟程前往歐洲訓練，目標鎖定10月阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉辦的青年奧運，「我會專注訓練，按照自己的節奏走。」依國際網總（ITF）規定，青奧每國最多男、女各2人參賽，今年7月16日ITF最新青少年世界排名男、女單打前12席，可優先取得門票。　

梁恩碩與老將陳迪（左）。（圓山友潛會提供）

梁恩碩（中）應邀出席圓山聯誼會青少年網球菁英邀請賽擔任嘉賓。（圓山友潛會提供）

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