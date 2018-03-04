LOL》下週將再度對上閃電狼 GRX打野baybay：應該有機會贏

baybay近年來台灣到中國發展，本季賽又回到台灣。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽昨（3）日由G-Rex Gaming對上MAD TEAM，同時本場也是GRX主場日「狩獵開始」，雖然首局順利擊敗對手，但GRX第二局幾乎全場經濟落後、巴龍更被偷掉，後期靠著關鍵團戰逆轉局勢，成功以2-0拿下勝利，獲得本季第六勝。賽後，GRX打野選手baybay受訪也稱讚隊友Koala在最後團戰把對方關鍵技能逼掉，才有辦法反敗為勝。

從台灣到中國發展，本季賽又回到台灣，已經一年多沒來到訪問台的baybay認為GRX隊伍氣氛很好，他更自嘲自己通常是最吵的那個，還會故意煩隊友，不管什麼事都會弄一下。

談到近期各大賽區常出的「史加納」，baybay認為這支英雄靠著被動力場，前面刷野可說是所有打野英雄最快，六等就可以閃現拉，給中路的壓力也會比較大，逼使對方出頭帶，不出的話就很難推線，史加納與馬爾札哈的不同在於他是打野位置，會有更大影響。

現場主持人Jessie問到，主播台認為塔里克「康特」（壓制）史加納，baybay認為，壓力應該是在塔里克那，看見史加納進來通常得預判丟大，如果此時隊伍拉打，騙到對方開大，對方沒有大絕就會不敢打，或著史加納抓穩對方走位失誤閃現拉，也有機會趁塔里克大絕降下去之前秒掉對手，是隻較吃團隊配合的英雄。

贏得本場勝利後，GRX與閃電狼差距只有兩敗，被問到下週將要再次對上，有沒有信心能擊敗對手？baybay謙虛地說：「試試看吧，但我覺得打閃電狼就是每隊都要先吃一敗」，而上次GRX已經輸過一次，「應該有機會」。