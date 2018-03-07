NBA》歐布瑞穩罰建功 巫師延長賽澆熄熱火止連敗

熱火巫師延長賽同樣戰況膠著，比賽最後1.8秒才分出勝負。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕最近苦吞三連敗的巫師今天主場迎戰熱火，巫師球星畢爾（Bradley Beal）今天雖然手感火燙，不過在關鍵第四節兩隊戰成平手時，卻絕殺失敗，所幸靠著歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）在延長賽的沉穩罰球，最終還是以117：114險勝熱火逃過四連敗。

前三節巫師略佔上風，一度還要到兩位數的領先，第三節打完以86：80暫時領先。不過到了關鍵第四節，熱火「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）發揮老將價值，率隊急起直追，在離末節比賽結束還剩最後26.7秒時，魏德持球推進加速甩開大莫里斯（Markieff Morris）的防守，完成三分打助熱火扳平比數，而巫師射手畢爾今天雖然16投12中，但在最後1.6秒時卻絕殺失敗，雙方也以105平攜手進入延長賽。

魏德展現漂亮拉竿棒住球隊追平比數。（今日美國）

延長賽兩隊戰況膠著，剩下最後12秒時，魏德把握三罰機會幫助熱火追到僅剩1分差，不過最後4秒時卻沒能把握機會將比分追平，而巫師歐布瑞也不錯過任何機會，遭犯規站上罰球線時穩穩將兩罰放進，為球隊奠定勝基，最終巫師就以117：114擊敗熱火。

結束三連敗的巫師，此役射手畢爾手感火燙，命中率高達7成5砍下了30分、7助攻和6籃板，史托倫斯基（Tomas Satoransky）也拿下19分7助攻，罰進制勝兩球的歐布瑞板凳出發也挹注14分。

畢爾（左）今天手感火燙命中率高達75%。（美聯社）

而熱火此役魏德雖然替補上場，卻拿下全隊最高22分6助攻和砍下21分的T.強森（Tyler Johnson）都表現亮眼，不過全隊2成73的三分命中率卻遠不及巫師的5成83，最終吞下敗仗。