NBA》他一個動作激怒湖人隊 名帥痛批：不尊重對手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨日湖人、金塊之戰雙方打的火爆，金塊後衛J.穆雷（Jamal Murray）因引發不尊重對手的爭議行為，賽後遭湖人教頭華頓（Luke Walton）痛批。

事情發生在昨天的金塊主場，當時僅剩20秒比賽就將結束，握有7分領先的金塊勝券在握，只不過穆雷仍對湖人進行抄球並發動快攻，此舉引發湖人不滿，總教練華頓更闖進場內對穆雷咆嘯，還賠上一次技術犯規，最後由穆雷站上罰球線賺進1分。

賽後華頓不滿的對穆雷表示不解，他說：「這已經是他第2次對我們這麼不尊重，而且他還對我們的球員不斷噴垃圾話。」

事實上，去年12月2日穆雷也有一次不尊重對手的行為引發爭議，巧合的是當時對手也是湖人，穆雷在讀秒階段故意運球繞過波爾（Lonzo Ball）挑釁，最後他被2名湖人球員包夾，雙方險些爆發衝突。

對此當時的受害者波爾表示，「我們都記得他上次幹的好事，那是個極具挑釁意味的動作，但就像我說的，不管他做什麼，我們都不會隨之起舞。」

不過穆雷全盤否認湖人隊的指控，他為自己辯護：「我是很有競爭心的球員，你知道嗎？我們是要打季後賽的，且剛剛終止2場失利，所以我們必須要甩開低潮，並打出一點火花，其他球隊可能比較敏感，但我也沒辦法改變什麼，就繼續打好我的比賽，接受一切挑戰。」

金塊教頭馬龍（Michael Malone）則指出，自己當時沒注意到場上狀況，沒看到子弟兵是否有不當的行為，但他說會找時間看影片了解，若湖人所說有理，再找穆雷談談。

穆雷（左）（美聯社）