中職》Keep Saving！ 林岳平325獅隊開幕戰榮耀引退

統一獅將在3月25日台南棒球場開幕戰，為中職救援王林岳平舉辦引退活動。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅在3月25日台南棒球場開幕戰，賽後將為中職救援王林岳平舉辦榮耀引退活動，球團將在當天賽前舉辦簽名會、賽後引退活動，開放球迷進場送上祝福

林岳平救援成績至今仍是中華職棒聯盟的最高紀錄。救援這個任務，在紀錄上為「SAVE」，而本次引退以「KEEP SAVING」作為口號的概念，除了對榮耀的救援紀錄致敬之外，更希望球迷永遠儲存這份棒球的記憶。而最為重要的意義是林岳平選手引退後想繼續貢獻的決心，由棒球的救援延伸至的更廣泛的社會救援，以公益為出發的終身任務。

17是林岳平選手加入職棒的第一個號碼，語音念起來表示「一起」。「+」 除了救援符號也是數學「加」、「和」的意思。11則是林岳平選手職棒退休時的號碼。藉由數字與符號的串連，組合成「17+11= KEEP SAVING」，意味著希望球迷能「一起和林岳平展開救援的終生任務」。

林岳平職棒13年生涯，創造許多感人勵志故事，在屬於選手最重要的一夜，邀請全台棒球迷一起進場感動開幕，見證溫馨感動引退儀式，球團將在當天賽前舉辦簽名會、賽後引退活動，開放球迷進場送上祝福，限額僅有30組，參加資格需購買當日比賽門票，且穿著統一獅林岳平任何一款商品球衣或TEE恤，才可線上預約報名，想要親自為林岳平獻上祝福球迷，明日（3/13）中午12：00起，統一獅官方網站線上活動開放球迷預約報名，報名網址：https://www.uni-lions.com.tw/event-list.aspx