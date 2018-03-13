MLB》太空人造訪白宮 川普與球員握手跳過艾圖維（影音）

Altuve getting skipped over...he doesn’t care #astros #astrosvisitwhitehouse pic.twitter.com/JU9iGO9Zf8 — Leslie （@leslienicholg） 2018年3月12日

〔體育中心／綜合報導〕上季冠軍隊太空人今造訪白宮，但明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）等人故並未隨隊前往，美聯MVP艾圖維（Jose Altuve）在總統川普致詞時一臉尷尬，川普隨後與球員握手時跳過艾圖維也引起討論。

太空人上季勇奪隊史首座世界大賽冠軍，今按往例獲邀前往白宮，但出身波多黎各的球星柯瑞亞與剛退休的貝爾川（Carlos Beltran）都沒有參加，貝爾川日前已表明立場，由於對美國政府在波多黎各風災後的消極援助感到失望，不管總統是誰他都不會進白宮。

美媒報導柯瑞亞可能也是基於相同原因而選擇缺席，但柯瑞亞並未說明細節，太空人老闆Jim Crane受訪時也未多說，僅回應此事得問柯瑞亞本人，另一方面，前終結者翟爾斯（Ken Giles）和年輕右投馬泰斯（Francis Martes）也沒有隨隊前往。

柯瑞亞未隨隊前往白宮。（資料照，美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）在致詞時稱讚太空人隊是支強隊，能夠奪冠是球隊的努力，彰顯了「Houston Strong」精神、鼓舞哈維颶風的災民。然而川普與美聯MVP艾圖維互動時略顯生硬，艾圖維的尷尬神情成為美媒關注焦點。

川普在致詞時提到艾圖維，順勢轉身與艾圖維握手致意，隨後川普拍拍艾圖維，說了一句「他比我想像得還要高呢」，並將艾圖維從頭到腳打量了一番，艾圖維略顯尷尬地笑了一下，有另一個角度拍到艾圖維當下表情複雜。

Awkward moment between Donald Trump and José Altuve. #Astros pic.twitter.com/BQHgclZEYa — Richard W. （@IceManNYR） 2018年3月12日

nothing but respect for my MVP pic.twitter.com/3JyaaOA6nD — Hannah Keyser （@HannahRKeyser） 2018年3月12日

川普最後轉身與球員握手致意，但卻跳過了就在身後、站在第一排正中間的艾圖維，這段小插曲也吸引美媒注意，有網友為川普護航，認為川普是因為不久前才剛與艾圖維握過手，沒必要握兩次，所以才會跳過他，但也有網友留言回應：「防守！」、「艾圖維解決了川普」、「艾圖維被川普跳過了、但他不在乎」

I'm okay with Altuve going for the sake of this moment: pic.twitter.com/gDl5q8wxeJ — Hannah Keyser （@HannahRKeyser） 2018年3月12日

也有美國記者幽默編劇，想像柯瑞亞與貝爾川都勸艾圖維別去白宮，但艾圖維無奈表示自己是球隊領袖、得到場才行，幾小時後卻在現場一臉無奈。