MLB》太空人造訪白宮 川普與球員握手跳過艾圖維（影音）

Altuve getting skipped over...he doesn’t care #astros #astrosvisitwhitehouse pic.twitter.com/JU9iGO9Zf8 — Leslie (@leslienicholg) 2018年3月12日

〔體育中心/綜合報導〕上季冠軍隊太空人今造訪白宮,但明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)等人故並未隨隊前往,美聯MVP艾圖維(Jose Altuve)在總統川普致詞時一臉尷尬,川普隨後與球員握手時跳過艾圖維也引起討論。

太空人上季勇奪隊史首座世界大賽冠軍,今按往例獲邀前往白宮,但出身波多黎各的球星柯瑞亞與剛退休的貝爾川(Carlos Beltran)都沒有參加,貝爾川日前已表明立場,由於對美國政府在波多黎各風災後的消極援助感到失望,不管總統是誰他都不會進白宮。

美媒報導柯瑞亞可能也是基於相同原因而選擇缺席,但柯瑞亞並未說明細節,太空人老闆Jim Crane受訪時也未多說,僅回應此事得問柯瑞亞本人,另一方面,前終結者翟爾斯(Ken Giles)和年輕右投馬泰斯(Francis Martes)也沒有隨隊前往。

柯瑞亞未隨隊前往白宮。(資料照,美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)在致詞時稱讚太空人隊是支強隊,能夠奪冠是球隊的努力,彰顯了「Houston Strong」精神、鼓舞哈維颶風的災民。然而川普與美聯MVP艾圖維互動時略顯生硬,艾圖維的尷尬神情成為美媒關注焦點。

川普在致詞時提到艾圖維,順勢轉身與艾圖維握手致意,隨後川普拍拍艾圖維,說了一句「他比我想像得還要高呢」,並將艾圖維從頭到腳打量了一番,艾圖維略顯尷尬地笑了一下,有另一個角度拍到艾圖維當下表情複雜。

Awkward moment between Donald Trump and José Altuve. #Astros pic.twitter.com/BQHgclZEYa — Richard W. (@IceManNYR) 2018年3月12日

nothing but respect for my MVP pic.twitter.com/3JyaaOA6nD — Hannah Keyser (@HannahRKeyser) 2018年3月12日

川普最後轉身與球員握手致意,但卻跳過了就在身後、站在第一排正中間的艾圖維,這段小插曲也吸引美媒注意,有網友為川普護航,認為川普是因為不久前才剛與艾圖維握過手,沒必要握兩次,所以才會跳過他,但也有網友留言回應:「防守!」、「艾圖維解決了川普」、「艾圖維被川普跳過了、但他不在乎」

I'm okay with Altuve going for the sake of this moment: pic.twitter.com/gDl5q8wxeJ — Hannah Keyser (@HannahRKeyser) 2018年3月12日

也有美國記者幽默編劇,想像柯瑞亞與貝爾川都勸艾圖維別去白宮,但艾圖維無奈表示自己是球隊領袖、得到場才行,幾小時後卻在現場一臉無奈。