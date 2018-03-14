NBA》百次大三元史上第四人 魏少率隊射下老鷹奪4連勝

〔記者張浩群／綜合報導〕賽前距離百次大三元只差一步的雷霆主控「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），今天作客挑戰老鷹，攻下全場最高的32分、12籃板和12助攻，本季大三元已累積21次，也順利完成百次大三元的里程碑，助隊以119：107逆轉擊敗老鷹，近期拉出一波4連勝。

老鷹上半場靠著施洛德（Dennis Schroder）和普林斯（Taurean Prince）聯手飆分，全隊在第二節轟進38分，上半場取得66：54的12分領先。雷霆在第三節展開反攻，開局打出一波13：3的攻勢超前，雷霆單節飆進6顆三分球灌進36分，而「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）就包辦4顆，全場攻下21分。

老鷹末節持續緊咬比數，普林斯在最後5分多鐘砍進三分彈，助隊一度追平比數，但隨後魏斯布魯克挺身而出獨拿7分，帶領球隊拉出一波16：0的攻勢帶走勝利，雷霆終場以119：107贏球。

魏斯布魯克今天繳出32分、12籃板和12助攻，生涯100次大三元達陣，這也是繼羅伯森（Oscar Robertson）、魔術強森（Magic Johnson）、奇德（Jason Kidd）之後，第4位加入「百次大三元俱樂部」的球員。

魏斯布魯克完成百次大三元的里程碑。（美聯社）