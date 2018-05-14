MLB》印地安人打線超火燙 狂敲11分大勝皇家

林多。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在今天印地安人對上皇家的比賽中，克城明星游擊手「林董」林多（Francisco Lindor）維持了上場4支長打的超火燙手感，本場繳出4支3，把連續擊出安打的場次推進到14場外，更和隊友一同狂轟11分，幫助球隊以11：2痛擊皇家，用2連勝成功關門系列賽。

而除了林多之外，印地安人三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天也繳出3支2的優異表現，兩人本場合計7支5，兩支二壘安打以及一發全壘打，為球隊打進4分打點同時跑回3分。球隊主帥法蘭柯納（Terry Francona）對兩人的表現也是讚不絕口：「他們就是太有天分了，當他們找到感覺後你就只能看他們表演。林多和拉米瑞茲兩人除了擊球外還能跑壘，同時對比賽充滿了能量，看他們打球太有趣了。」

拉米瑞茲。（今日美國）

本場比賽印地安人王牌先發克魯伯（Corey Kluber）主投7局被敲8支安打0失分，沒有保送還有4K，用好表現笑納本季第6勝。在強投豪打的帶領下，印地安人以20勝19敗穩坐美中第一，領先分區第二的雙城1.5場勝差。

克魯伯。（今日美國）

林多目前達成生涯新高的連續14場比賽擊出安打，而在這14場比賽打擊率高達4成76，並擊出8發全壘打15分打點；拉米瑞茲近15場比賽共敲出21支安打，其中有14支是長打，同時有3成39的打擊率，包括5轟15分打點。