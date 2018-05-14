LOL MSI》Karsa首發「爆打」老東家 閃電狼單日苦吞二連敗

閃電狼終於逼出Karsa先發，但這回RNG爆打閃電狼，苦吞單日二連敗。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》MSI季中邀請賽14日來到小組賽第四日，閃電狼二度對上中國RNG，終於上場的Karsa可說是「爆打」老東家，前期完全摸透Moojin吃野套路，加上凱莎早期四殺提早發育，雪球越滾越大，閃電狼不到30分鐘就被對方破主堡，RNG成功報仇，加上首場贏下南韓KZ，RNG一舉將戰績衝到五勝三敗，暫居第二，閃電狼單日二連敗，仍以六勝兩敗居於龍頭。

賽後Karsa受訪時表示，先發首戰贏下來「特別舒暢」，雖然這次沒有「報答」閃電狼，但還是「爆打」了。此外他也談到，葛雷夫前中後期都是可以爆打特朗德，「可能他們真的忘記我不會玩，這支英雄就是該這樣玩」，另外他也認為閃電狼陣容分配沒有做得完美，「這套BP要撐過RNG組合到後期是不可能的」。

本場RNG先將柔依、伊澤瑞爾、犽宿封鎖，閃電狼則是以銳空、血鬼與賽恩作為因應，雙方射手為由Uzi凱莎對上Betty寇格魔，Karsa鎖下MAIN角葛雷夫對決Moojin特朗德，中路則是塔莉雅與馬爾札哈的對決。開局Karsa完全掌握閃電狼野區動向，拖垮Moojin發育，雖然閃電狼成功「清理門戶」收下葛雷夫，但RNG及時支援打出1換5，凱莎豪取四顆人頭。

本場RNG前期十分侵略，不到15分鐘就狂殺近10次擊殺，閃電狼三線外加野區完全陷落，16分鐘RNG再召喚預示者中路破塔，取得三外塔並把閃電狼人員壓在自家二塔內，經濟差距拉開至一萬。

25分鐘RNG憑著雙地龍優勢快速吃下巴龍，閃電狼高地上塔也被小兵攻陷，RNG直接打進高地狂掃兩座兵營，回補後再從上路打進高地，靠著塔莉雅築牆展開攻勢，凱莎狠狠打出四殺，RNG成功在不到30分鐘就拿下勝利，報了一箭之仇。