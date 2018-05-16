MLB》難過！聽到卡諾吃禁藥 洋基前隊友們這樣說

卡諾在洋基隊時期打出身價。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊球星卡諾（Robinson Cano）生涯從紐約洋基隊起步，也在大蘋果發光發熱，如今被驗出吃禁藥，過往輝煌紀錄蒙塵，今天與他共事過的洋基前隊友們也都出來受訪表示看法。

「我很驚訝，我了解Robbie（卡諾）這個人，」洋基投手沙巴西亞說，「但自從布朗事件後，已經沒有事情可以嚇得了我了。你永遠不知道會有誰在背地裡做什麼事。」釀酒人球星布朗（Ryan Braun）2013年被驗出禁藥，遭禁賽65場。

「他是位有影響力的選手，」洋基總管凱許曼（Brian Cashman）說，「我們很開心與他共度的時光、以及當時他的為人，我言盡於此，留這樣的話對我來說或許才是最好的，因為他現在在為其他球隊效力。」

凱許曼還強調，如果他知道卡諾在洋基時期有任何違反規定的行為，他一定得告訴MLB，否則將被處以罰款。

「如果我有任何資訊，我有義務要公開給大聯盟，我很認真看待，」凱許曼說，「但資訊是一回事，懷疑又是另一回事。」

「老實說有點難過，」畢坦西斯（Dellin Betances）說，「他是我很親近的朋友，真的很難以置信，不過他是個很有天賦的球員，你不能否認這點，這件事不會改變我對他的看法。」

賈納（Brett Gardner）也持相同意見，「每次看到有球員被禁賽都很令人失望，但卡諾是我從過去至今最喜歡的隊友之一，我有點難過，不過不會改變他在我眼中的角色。」