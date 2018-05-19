足球》世界盃落選射手怒退國家隊 德主帥反嗆：當其他人白癡？

拜仁射手前鋒瓦格納無緣世界盃，怒退國家隊。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018年世界盃進入倒數階段，衛冕軍德國隊日前也公佈大名單，拜仁射手前鋒瓦格納（Sandro Wagner）卻未獲青睞，而他得知落選消息後，不但宣布從國家隊退休，受訪時更自曝與教練團不合，而德國主帥勒夫（Joachim Low）今天也不客氣回敬，認為瓦格納的說法根本是把其他入選的人當作白癡來看。

「我可以理解他覺對會很失望，但我覺得他的反應有點太偏激了。」勒夫在接受德國體育雜誌《體育圖片報》受訪時說道。

德國在台灣時間16日公布世界盃27人名單，今年1月從霍芬海姆轉戰德甲豪門拜仁，並在14場比賽就射進8球的前鋒瓦格納不幸落榜，得知消息時他也難掩失望落淚，隔天也宣布從國家隊退休，並義憤填膺地表示，自己「有話直說」的個性與教練團不合，就是落選的原因。

對此，勒夫對媒體表示，隊中每個人都知道教練團總是鼓勵球員們要對彼此敞開心房，並不避諱接受批評，這些對球隊都非常重要。

「瓦格納的批判就是在針對他的隊友，他這樣就像在批評那些長期為國效力、在隊中扮演領袖的球員都是白癡一樣——好像那些人之所以能入選，是因為他們都不開口表達自己的看法似的。」勒夫說。

德國隊總教練勒夫。（資料照，法新社）