NBA》2K魔咒將繼續發威？ 字母哥發文駁斥

G.亞德托昆波。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2K魔咒持續發威？「字母哥」G.亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）發文駁斥。

繼德羅森（DeMar DeRozan）昨晚因可愛交易案被送至馬刺後，2K魔咒的話題又引起網友熱議。所謂的2K魔咒，指的是只要擔任籃球遊戲2K的年度封面人物，該球員就會在兩年內轉隊。

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DeMar DeRozan is on the Canadian cover of ‘NBA 2K18’



THE 2K CURSE CONTINUES pic.twitter.com/HTrs3fW97E — SB Nation （@SBNation） 2018年7月18日

自2014年詹姆斯（LeBron James）身穿熱火球衣的封面照釋出後，2K魔咒就開始發威。先後印證魔咒的有2015年的（Kevin Durant）、2016年的喬治（Paul George）、2018年的厄文（Kyrie Irving）以及德羅森。僅2017年當年三位封面人物柯瑞（Steph Curry）、戴維斯（Anthony Davis）和哈登（James Harden）沒有轉隊。

身為2019年的2K封面人物G.亞德托昆波，今在推特上發文駁斥2K詛咒繼續發威的可能性。

「2K詛咒??!!老兄拜託...（標記）終生公鹿人。」他寫到。

The REALEST.#BuckForLife pic.twitter.com/5mVxGWVBCH — Milwaukee Bucks （@Bucks） 2018年7月18日

不過，先前德羅森也深信自己會一直留在暴龍，如今卻慘遭背叛。只能說，在商業利益至上的NBA，忠誠不算什麼。希望G.亞德托昆波能夠避免詛咒持續下去。