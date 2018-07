NBA》2K魔咒將繼續發威？ 字母哥發文駁斥

G.亞德托昆波。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2K魔咒持續發威?「字母哥」G.亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)發文駁斥。

繼德羅森(DeMar DeRozan)昨晚因可愛交易案被送至馬刺後,2K魔咒的話題又引起網友熱議。所謂的2K魔咒,指的是只要擔任籃球遊戲2K的年度封面人物,該球員就會在兩年內轉隊。

DeMar DeRozan is on the Canadian cover of ‘NBA 2K18’



THE 2K CURSE CONTINUES pic.twitter.com/HTrs3fW97E