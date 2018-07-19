中職》簽約金440萬和陳傑憲相同 王正棠幫老爸圓夢

王正棠披上53號富邦球衣。（記者劉信德攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天下午富邦悍將為5位選手舉行加盟記者會，包括今年選秀選進的王正棠、陳品學、胡冠俞、蕭億銘，另與張峻龍簽下自主培訓合約，其中第二輪選進的內野手王正棠，簽約金440萬元、月薪9萬元、外帶激勵獎金60萬元，簽約金和當年統一獅游擊手陳傑憲相同。

王正棠球衣背號選擇53號，他表示，過去父親是快壘國手，球衣就是穿53號，他選這個背號，希望能幫助爸爸完成棒球夢。

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近年來中職選秀高中應屆畢業球員正夯，能完成大學學業且選秀順位又在前面者並不多，台體大畢業的王正棠，能在第二輪就被富邦悍將指名，也是今年選秀內野手當中最高順位，實屬不易，他表示，不知道自己是內野最高順位被指名，很感謝富邦球團，希望能盡快上一軍，對球隊有所貢獻。

富邦悍將今為5位選手舉行加盟記者會。（記者劉信德攝）

富邦悍將今為5位選手舉行加盟記者會。（記者劉信德攝）

★王正棠

生日:1995.9.17（22歲）

身高/體重:177公分/81公斤

守備位置:內野手

投打習慣:右投左打

畢業學校:穀保家商→台體大

選秀順位:2018年選秀富邦悍將第二輪指名

簽約金:440萬元

激勵獎金:60萬元

月薪:9萬元

背號:53