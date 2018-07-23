棒球》日本天才太多卻沒上大聯盟 美媒為眾人解惑！

巨人王牌投手菅野智之。（取自巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕不少日本球員立足大聯盟，繳出驚艷全世界的精彩表現，但美媒分析，確實很多優秀球員在日職奮戰，而且都具有登上大聯盟的水準，但有太多因素讓他們無法如願赴美圓夢。

《The Athletic》引述Kazuto Yamazaki的論文，「日本文化」正是許多日本球員沒有往美職前進的一大因素，日本人多被灌輸「一生誓死效忠同一個老闆」的觀念，因此球員並不會想要離開，即便現在日本職場已經逐漸改觀，但職棒生態依舊是如此。

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其次，有些球員在職棒已經打出聲望，突然轉換新環境一切都要重來，特別是那些實力並不是最頂尖的球員，還得從小聯盟打起，很多球員並不願意這樣做。

再者，最重要的因素還是取得海外自由球員資格的困難性，球員要在一軍登入滿9年，又或是通過入札制度，才有踏上大聯盟的可能，但有許多球團就堅決反對入札制度，讓球員可能已經年過30才有機會圓夢。

日職巨人王牌投手菅野智之和軟銀主力先發投手千賀滉大都有意赴美，但兩隊球團都不傾向讓他們通過入札制度，因此只能等到取得海外自由球員資格，屆時菅野已經32歲，而千賀則是27歲。

一項數據顯示，2008年至今只有6名日本球員在30歲以下登上大聯盟，繁瑣的制度成為日本球員前進大聯盟的頭痛問題，隨著MLB球員近年的平均年齡逐漸下降的趨勢，對日本球員來說無疑是一大劣勢，高齡球員體力不如其他菜鳥，對教練來說，23歲的新人球員也比年過30歲的老將更好執教，或許日本的制度得加速改革，才不會扼殺日本人才更上層樓的機會。