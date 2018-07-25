MLB》攻守俱佳教頭大讚 陳偉殷卻謙稱還能更好（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力於馬林魚隊的左投陳偉殷今天攻守俱佳，主投6局失3分優質先發，打擊也有所斬獲，同場進帳旅美生涯首支長打和首得分，幫助球隊終場9：3大勝勇士隊，而陳偉殷賽後受訪時說，原希望自己能投得好，但這仍是一場很棒的勝利。

陳偉殷此役投6局送出4次三振、3次保送，被擊出5支安打失3分，以優質先發之姿拿下勝投，且用球數101球也是本季最多。

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陳偉殷。（USA TODAY Sports）

「（贏球）感覺當然很好，但我覺得自己可以投得更好，」陳偉殷說，「我很幸運能有隊友們當我的後盾，雖然覺得自己還可以表現得更好，不過這仍然是很棒的一次勝利，感謝我的隊友們。」

5局下陳偉殷一上場敲出大聯盟生涯首支二壘安打，先靠隊友推進站上三壘後，又靠著瑞爾穆托擊出內野滾地球回本壘得分，跑壘時更展現積極的態度，儘管勇士提出挑戰他跑壘得分的判決，但回看後，主審仍維持原判，而馬林魚也士氣大振，開啟得分大局。

「有那麼一刻，我實在很想往三壘衝！」陳偉殷在談起他在5局下生涯首支長打時說，「但我馬上提醒自己，我應該專注在投球的工作上，而不是打擊，不過我還好高興我敲出了二壘安打。」

而總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後受訪時，也對陳偉殷的跑壘努力表現大為讚賞。

陳偉殷。（美聯社）