田徑》陳傑擔任一日教練 激勵小選手追夢

跨欄好手陳傑（左）與家扶田徑小將陳弘堯。（台灣三星電子提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕 台灣400公尺跨欄一哥陳傑目前正在積極備戰雅加達亞運，日前他抽空作公益，擔任一日教練，指導家扶基金會田徑小將陳弘堯，陳傑勉勵小選手，「因為堅持所以突破自己、戰勝自己！」

去年夏天「跨欄一哥」陳傑在台北世大運中以49秒05的個人最佳成績摘下銀牌；今年夏天陳傑有著更重要的任務：擔任家扶基金會田徑小將陳弘堯的「一日教練」。

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自2016年起，陳傑連續三屆擔任三星公益路跑領跑大使，投身公益不落人後，雖然忙碌，陳傑仍在訓練之餘，抽空指導「星美好獎助學金」受益學童陳弘堯，從暖身動作、動態熱身、起跑擺臂、跑動姿勢到收操，一刻不馬虎，從實質訓練和精神上給予小選手支持，並期許更多孩子有朝一日能站上亮眼的國際舞台。

跨欄好手陳傑。（台灣三星電子提供）

就讀台南龍山國小的陳弘堯自幼與哥哥、爸爸相依為命，個性乖巧懂事的他，臉上總掛著大大的笑容，從未讓哥哥、父親操心。弘堯在小學三年級時參與學校運動會，鳴槍的那一刻，小小的身軀急速奔馳並通過100米終點線，不僅讓學校教練印象深刻，也開啟了他的「奔跑人生」。

因就讀偏鄉國小，資源豐富度不及市區，在未有先進及充沛訓練設備的情況下，陳弘堯仍堅持賽前每天跳繩700下、開合跳和至少10圈的長跑。

因體認到訓練艱辛，天真的陳弘堯劈頭就問陳傑：「你有沒有想過放棄？」而陳傑也鼓勵後進：「我從來沒想過放棄，因為我熱愛田徑，雖然練習時常感到疲憊，但每當有這個念頭浮現，我就會讓自己沉澱，因為堅持下去，突破自己，就代表戰勝自己。」

跨欄好手陳傑（右）指導小選手。（台灣三星電子提供）