東奧正名影響選手參賽？ 體改發起人張祐銓：是中國鴨霸

體育改革聯會發起人、新北市議員參選人張祐銓。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019年首屆東亞青年運動會被迫停辦，中國認為台灣民間頻繁推動「東京奧運正名活動」，造成巨大的政治風險與干擾，成停辦主因。有人擔心東奧正名會影響到選手的參賽權。體育改革聯會發起人、新北市議員參選人張祐銓在臉書上發布一篇懶人包，「害選手不能比賽的不是東奧正名，而是中國鴨霸的獨裁政權 ！」

張祐銓指出，「若公投過了，國際奧會的申請也過了，我們就有機會用台灣隊出賽。但若國際奧會拒絕我們的申請，我們就繼續使用Chinese Taipei。放心，還是可以繼續比賽。」

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張祐銓說，要向國際奧會提出改名這件事情並不容易，目前東奧正名公投連署在做的，是希望能夠透過公投，讓政府去向國際奧會提出改名申請，而是否能改名，最終還是取決於國際奧會的決定，「所以，我們不能、也不會片面地要求改名。」

「爭取正名，會影響選手出賽權嗎？答案是：不會！」張祐銓強調，奧林匹克憲章條文中寫明，「運動是與生俱來的人權。每個 人應有機會參與運動，並在經由沒有任何形式歧視，及注重 友誼、團結與公平競爭為基礎的奧林匹克精神共識下從事運 動。」



張祐銓舉例，「以剛結束不久的2018平昌冬奧來舉例，俄羅斯因為體壇 爆發系統性的禁藥問題，而俄羅斯官方又消極處理，所以整 個國家被禁賽，但國際奧委會基於奧運憲章的精神、人人有 平等參賽的機會，留下但書保障選手的出賽！」他說，甚至因為戰爭而沒有國家的難民，也可以用「奧林匹克選手 」的身份出賽！

張祐銓指出，東亞青運遭中國強硬取消，無故耗費了選手、主辦單 位這些日子以來的準備，中國如此霸道地打壓、強行取消賽 事，不僅毫無運動家精神，也傷害了運動員的權益！

他說，「取消主辦權，和取消選手的參賽權，是完全不同、天 差地別的兩件事。不是只有台灣的選手被失去參賽權，而是 所有其他國家的選手也都無法比賽。中國之所以打壓東亞青運，正是因為這是打擊東奧正名的最 好時機。一方面是中國在東亞青運掌握了過半數的投票席次 ，另一方面，是因為一但東奧正名公投聯署通過，台灣政府 正式向國際奧會提出改名的申請後，這場投票便不是中國能 夠掌握的事了。」

張祐銓說，「所以中國才想要透過停辦亞青運，來使東奧正名汙名化，誤 導民眾、選手以為是因為正名聯署運動的關係，才讓選手們 失去比賽的機會，甚至進而擔心未來的亞運、奧運的出賽權 利。但是，亞、奧會是受奧運憲章保護的大型國際比賽，沒有任 何一個國家，可以禁止另一個國家選手的出賽權利！」

「中國再怎麼霸道，都不可能刻意針對、排除台灣運動員，也 因此中國才會直接翻桌、取消比賽，這不僅是只有台灣的選 手無法參賽，甚至連其他國家、中國國內的選手也都連帶受 害。」張祐銓強調，「所以，別再說是東奧正名害台灣的選手不能比賽了。害選手不能比賽的不是東奧正名，而是中國鴨霸的獨裁政權 ！」