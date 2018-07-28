東奧正名影響選手參賽？ 體改發起人張祐銓：是中國鴨霸

體育改革聯會發起人、新北市議員參選人張祐銓。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔體育中心／綜合報導〕2019年首屆東亞青年運動會被迫停辦，中國認為台灣民間頻繁推動「東京奧運正名活動」，造成巨大的政治風險與干擾，成停辦主因。有人擔心東奧正名會影響到選手的參賽權。體育改革聯會發起人、新北市議員參選人張祐銓在臉書上發布一篇懶人包，「害選手不能比賽的不是東奧正名，而是中國鴨霸的獨裁政權
張祐銓指出，「若公投過了，國際奧會的申請也過了，我們就有機會用台灣隊出賽。但若國際奧會拒絕我們的申請，我們就繼續使用Chinese Taipei。放心，還是可以繼續比賽。」
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張祐銓說，要向國際奧會提出改名這件事情並不容易，目前東奧正名公投連署在做的，是希望能夠透過公投，讓政府去向國際奧會提出改名申請，而是否能改名，最終還是取決於國際奧會的決定，「所以，我們不能、也不會片面地要求改名。」
「爭取正名，會影響選手出賽權嗎？答案是：不會！」張祐銓強調，奧林匹克憲章條文中寫明，「運動是與生俱來的人權。每個
張祐銓舉例，「以剛結束不久的2018平昌冬奧來舉例，俄羅斯因為體壇
張祐銓指出，東亞青運遭中國強硬取消，無故耗費了選手、主辦單
他說，「取消主辦權，和取消選手的參賽權，是完全不同、天
張祐銓說，「所以中國才想要透過停辦亞青運，來使東奧正名汙名化，誤
「中國再怎麼霸道，都不可能刻意針對、排除台灣運動員，也