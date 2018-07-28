瓊斯盃》手感復甦砍28分 魏于淳拚到吐

2018/07/28 18:07

魏于淳一甩低迷手感，投進6顆三分球，攻下28分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊今雖以66：88不敵紐西蘭，但全隊拚勁仍獲得球迷喝采，其中WCBA女將魏于淳一甩低迷手感，投進6顆三分球，攻下28分，能夠迅速從低潮中甦醒，她表示在中國打球的經驗給了她很大幫助。

魏于淳前次披上台灣隊戰袍出征瓊斯盃已是2015年，加上近幾年她大多在中國打球，難得回到家鄉獻技，卻因為壓力太大，沒能打出表現，她說：「太過求好心切，前兩場都0分，也很倒楣低潮發生在比賽期間。」

台灣白隊今碰上紐西蘭，上半場魏于淳、劉希曄兩人包辦全隊一半的分數，一路和球風強悍的紐西蘭纏鬥，魏于淳認為，在中國打球的經驗給她很大幫助，「比賽來得很快，必須盡快從低潮走出來，並且成長，這也是今年瓊斯盃我學到最多的地方。」她還透露，因為比賽強度高，第二節打完身體非常不舒服，中午吃的東西全吐出來。

昨與日本一戰，教練錢薇娟選擇讓魏于淳休兵，她坦言這是很煎熬的決定，但仍希望她能好好沉澱一下情緒，「今天她的表現，我想這決定是對的。」她認為第3節全隊體力下滑，是沒能擋下紐西蘭反撲的關鍵。

劉希曄上籃得分。（記者林正堃攝）

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