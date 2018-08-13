網球》中國好手彭帥被打臉 前搭檔控「她日夜糾纏要我退賽」

彭帥。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國網球名將彭帥日前被爆出意圖強迫雙打搭檔退出去年溫網，遭到網球廉政小組判處禁賽6個月、罰款一萬美元，彭帥在第一時間用微博澄清絕無強迫對方，然而今天前搭檔透過推特發表聲明，她直言，「我當時遭到彭帥日夜糾纏，要我退出雙打」。

彭帥10日在微博表示：「20年的職業生涯裡，我從未用過任何方式強迫搭檔退賽。」彭帥說，「她後來退出雙打比賽完全是她的個人行為，我們從未給她錢讓她假傷退賽。」

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彭帥在微博上的澄清，被中國網友砲轟，「只會說好聽話」、「是不是在中國國内用錢開道習慣了？」、「現在說啥都晚了」。

今天事件苦主、比利時好手范愛特凡珂（Alison van Uytvanck）也透過推特表示，「彭帥在報到時間已過後，想改和米爾莎（Sania Mirza）搭檔，我的前教練到廉政小組通報，他們極為慎重地調查此案。基於相關證據，委員會決定對她處以禁賽。從小到大網球對我而言就是一切。因此我希望這項運動在各方面都是乾乾淨淨的。」

還原當時情形，彭帥當時想換搭檔，范愛特凡珂團隊因為已經花了飯店和機票等錢，不願退賽，彭帥又提出願意給范愛特凡珂團隊第一輪的獎金作為補償，但范愛特凡珂拒絕這個要求，最後在溫網雙打會外賽的籤表出爐後選擇傷退，並通報此案件。

范愛特凡珂。（資料照，USA TODAY Sports）