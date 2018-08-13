亞洲盃少棒》朱宏樺開轟、曾聖安好投 台灣隊逆轉日本

2018亞洲少棒錦標賽，朱宏樺擊出全壘打。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕亞洲盃少棒錦標賽，台灣隊首戰就遭遇強敵日本，台灣隊克服4分落後，隊長朱宏樺2局下開轟帶起攻勢，曾聖安則是中繼3.1局，未被日本隊打者擊出任何安打，幫助台灣隊8:4逆轉得勝。

亞洲盃少棒使用軟式球，總教練王宜民說，今天2局上遇到亂流，確實是賽前本就擔心的狀況，因為球是軟式，內野手不常處理這種彈跳，因為太急導致失誤，幸虧打擊發揮不錯，後兩任投手曾聖安、邱宇珩表現也在水準之上。

請繼續往下閱讀...

日本隊2局上攻進4分，過程中台灣隊狀況連連，不死三振、保送和失誤接連發生，還吃了悶虧。U12少棒賽事為了保護球員，規定回本壘跑者不得以頭部滑壘（其他壘包則允許），違者出局，日本隊第3分是頭部滑壘攻下，台灣隊總教練王宜民上場詢問，韓籍主審和在場的韓籍技術委員討論後竟未改判，在場棒協人員確認規則後告知技術委員，技術委員才坦承失誤，並向日本隊告知，但分數仍照算。

王宜民說，因賽前有被告知此規則，當下有提出質疑，但得到的答案是可以，之後經過協會求證，確認頭部滑本壘確實不行。

軟式球擊球點掌握不易，人高馬大的朱宏樺2下仍能開轟，他說，當下沒特別設定球路：「因為擊球點不容易掌握，教練賽前叮嚀，盡量把球打平、不要打高。打出去當下我打得太高，加上燈光關係看不到球，一開始也不知道自己開轟。」

2018亞洲少棒錦標賽，台灣對日本，台灣隊先發投手胡振利。（記者王藝菘攝）

2018亞洲少棒錦標賽，台灣隊謝誠威。（記者王藝菘攝）

2018亞洲少棒錦標賽，台灣對日本，滿場球迷替台灣隊加油。（記者王藝菘攝）

2018亞洲少棒錦標賽，台灣對日本，滿場球迷替台灣隊加油。（記者王藝菘攝）