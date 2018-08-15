MLB》大谷翔平代打獲保送又盜壘 再現超狂跑速（影音）

大谷翔平代打獲得保送。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在客場對教士的跨聯盟之戰，「投打二刀流」大谷翔平沒有先發，他上場代打選到保送，還上演本季第6盜，跑速逼近每秒30英呎的頂尖快腿群速度。天使終場以7：3贏球。

大谷翔平今天在第9局一壘有人時代打，天使跑者楊恩（Eric Young Jr.）盜上二壘、又靠暴投上到三壘，大谷也獲得保送，天使無人出局攻占一、三壘，卡胡（Kole Calhoun）打擊時，大谷翔平第一球就盜上二壘，本季第6盜出爐，教士艾利斯（A.J. Ellis）連傳球都不傳。

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根據大聯盟官網記者David Adler指出，大谷這次盜上二壘的速度快達每秒29.4英哩，比大聯盟平均每秒27英呎還快，接近大聯盟頂尖快腿群的每秒30英呎以上的速度。

大谷翔平連續兩天代打都獲得保送，目前打擊率為0.271，上壘率有0.352。

大谷翔平盜上二壘。（法新社）

大谷翔平盜上二壘。（今日美國）

大谷翔平。（法新社）

大谷翔平。（法新社）