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MLB》與名人堂阿公賽前相見歡、孫子就開轟 巨人主帥： 棒球之神顯靈

2024/05/03 10:04

M.雅澤姆斯基。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今天以3：1擊敗紅襪，33歲右外野手M.雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）在名人堂球星「Papa Yaz」、祖父C.雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）來了之後敲出全壘打，這讓M.雅澤姆斯基留下難忘的回憶，總教練梅爾文（Bob Melvin）也直呼是棒球之神顯靈。

高齡84歲的紅襪傳奇名將C.雅澤姆斯基今天造訪芬威球場，生涯效力紅襪長達23年直到退休，自1961年到1983年，寫下大聯盟史上在單一球隊效力的最長紀錄。他在紅襪出賽3308場，累積452轟、1844分打點，18度入選明星賽，勇奪7座金手套，1967年以打擊三冠王之姿奪下美聯年度MVP，1989年入選名人堂。

M.雅澤姆斯基和祖父C.雅澤姆斯基。（資料照，法新社）

C.雅澤姆斯基的孫子就是巨人外野手M.雅澤姆斯基，今天賽前兩人相見歡，M.雅澤姆斯基表示，「我們只聊了一下，還沒來得及討論棒球，他只是問我身體如何，很高興見到我，能夠在他身邊待一會兒，這令我覺得很有趣。」C.雅澤姆斯基並沒有留下來看比賽就提前離開，M.雅澤姆斯基笑說他的車可能根本沒熄火。

M.雅澤姆斯基今天在3局上敲出右外野陽春砲，助隊先馳得點，本季第3轟出爐。值得一提的是，M.雅澤姆斯基的5年前首度造訪芬威球場，M.雅澤姆斯基就在爺爺的面前敲出芬威球場的首轟。

M.雅澤姆斯基賽後受訪時表示，這非常瘋狂，完全不敢相信會發生這樣的事情。巨人總教練梅爾文，坦言，看到M.雅澤姆斯基開轟就笑出來了，這真的要感謝棒球之神。

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