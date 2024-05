MLB》與名人堂阿公賽前相見歡、孫子就開轟 巨人主帥： 棒球之神顯靈

M.雅澤姆斯基。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕巨人今天以3:1擊敗紅襪,33歲右外野手M.雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)在名人堂球星「Papa Yaz」、祖父C.雅澤姆斯基(Carl Yastrzemski)來了之後敲出全壘打,這讓M.雅澤姆斯基留下難忘的回憶,總教練梅爾文(Bob Melvin)也直呼是棒球之神顯靈。

高齡84歲的紅襪傳奇名將C.雅澤姆斯基今天造訪芬威球場,生涯效力紅襪長達23年直到退休,自1961年到1983年,寫下大聯盟史上在單一球隊效力的最長紀錄。他在紅襪出賽3308場,累積452轟、1844分打點,18度入選明星賽,勇奪7座金手套,1967年以打擊三冠王之姿奪下美聯年度MVP,1989年入選名人堂。

M.雅澤姆斯基和祖父C.雅澤姆斯基。(資料照,法新社)

C.雅澤姆斯基的孫子就是巨人外野手M.雅澤姆斯基,今天賽前兩人相見歡,M.雅澤姆斯基表示,「我們只聊了一下,還沒來得及討論棒球,他只是問我身體如何,很高興見到我,能夠在他身邊待一會兒,這令我覺得很有趣。」C.雅澤姆斯基並沒有留下來看比賽就提前離開,M.雅澤姆斯基笑說他的車可能根本沒熄火。

M.雅澤姆斯基今天在3局上敲出右外野陽春砲,助隊先馳得點,本季第3轟出爐。值得一提的是,M.雅澤姆斯基的5年前首度造訪芬威球場,M.雅澤姆斯基就在爺爺的面前敲出芬威球場的首轟。

M.雅澤姆斯基賽後受訪時表示,這非常瘋狂,完全不敢相信會發生這樣的事情。巨人總教練梅爾文,坦言,看到M.雅澤姆斯基開轟就笑出來了,這真的要感謝棒球之神。

