亞運》今晚開幕軍警總動員 雅加達市區維安等級提升

亞運今晚開幕，大批軍警進駐管制交通，當地官員更在隨扈陪同巡迴各處，維安等級大幅提升。（特派記者梁偉銘攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達─巨港亞運今晚開幕，大會開始上緊發條，開幕地點的格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno）區域，早上大批軍警進駐管制交通，進出安檢也開始動用電子儀器，當地官員更在隨扈陪同下巡迴各地點，維安等級明顯大幅提升。

雅加達曾在1962年舉辦過第4屆亞運，如今睽違56年第2度擔任東道主，卻是因為越南河內突然放棄主辦權才臨危受命，考驗著印尼全國臨時動員能力，還特地翻新56年前開幕場館，期待在各國好手面前重現東道主昔日榮光。大會官方媒體透露，從今日開幕到9月2日閉幕，估計有來自亞洲各地1萬2千多名運動員參賽，因此印尼政府佈署10萬名警察與軍力來維護公共安全。

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除亞運賽區與開幕典禮週遭要道，印尼軍警也在雅加達、蘇門答臘、機場及各旅遊景點加派重兵戒備，上午市區道路已開始部份管制，也有大批裝甲車輛進駐紮守。由於雅加達曾在2016年遭受恐怖攻擊，發生連串爆炸案與槍戰，一度造成人心惶惶，因此安全問題是近年致力反恐的當局最大考驗。

2018雅加達-巨港亞運開幕典禮即將在晚上登場，場館附近警力也升級。（記者陳志曲攝）

亞運開幕典禮即將在晚上登場，場館維安升級。（記者陳志曲攝）

開幕典禮即將在晚上登場，場館維安升級。（記者陳志曲攝）