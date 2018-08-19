高球》Indy Women in Tech錦標賽第3回合打完 徐薇淩並列21名

台灣好手徐薇淩。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩今天在LPGA巡迴賽Indy Women in Tech錦標賽第3回合，以68桿完賽，總計206桿暫時並列第21名。美國女將莎拉絲總計195桿仍居第1。

Indy Women in Tech錦標賽今天先進行第2回合補賽，隨後展開第3回合，補賽時場地易於進攻，多名女將成績拉升，晉級線變成140桿，昨天已經完賽的台灣名將曾雅妮突然退到晉級線之下，未能打進決賽。

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第2回合補賽結束，莎拉絲與南韓朴城炫、高真榮同以131桿並列領先。第3回合開賽之後，朴城炫和莎拉絲激戰不已，朴城炫從第3洞起，7洞抓下6隻

小鳥，一度超前獨走，打完14洞她仍領先莎拉絲兩桿，沒想到第16洞朴城炫吞了雙柏忌，莎拉絲打下博蒂，一來一往差了3桿，戰局逆轉，莎拉絲靠著最後1洞的博蒂把差距拉大到兩桿。

另1名南韓好手梁熙英第3回合打出65桿，以197桿和朴城炫並列第3。衛冕的湯普森則是200桿排第4。

徐薇淩第3回合打下5個博蒂，原本有機會搶進前17名內，可惜最後1洞吞了柏忌，68桿完賽。龔怡萍打出71桿，以209桿並列48名。錢珮芸花了75桿，暫時排名72。