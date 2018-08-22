中職》富邦新人投打 王尉永、王詩聰今報到

王尉永（左）、王詩聰（右）今天和富邦悍將達成簽約共識。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今與2位季中選秀指名球員簽約，第5輪王尉永簽約金230萬、第7輪指名的王詩聰以簽約金110萬的加盟條件，正式穿上悍將球衣，2位同樣來自阿美族的23歲年輕好手，將為富邦悍將投打陣容再添戰力。

來自花蓮太巴塱部落的王尉永，即將在下個月度過23歲生日，簽約金230萬、月薪7.5萬，附帶激勵獎金50萬的簽約條件加盟富邦悍將。王尉永表示，能夠加入富邦悍將成為職棒球員，不僅是送給自己最特別的生日禮物，也是為自己設立更高的挑戰目標。

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王尉永與林政賢是花蓮光復國中、文化大學時期的同窗好友，加入職棒後再度成為隊友，王尉永也希望自己能夠早日站上一軍的舞台。

來自台東的強力左打王詩聰，是今年甲組成棒春季聯賽的打點王，獲選為今年世界大學棒球錦標賽中台灣隊成員，雙方以簽約金110萬、月薪7.5萬，另附帶激勵獎金20萬的簽約條件達成加盟共識。

王詩聰期許自己加入職棒後能更上一層樓，與富邦悍將陣中的李宗賢、陳品學等大學隊友再度並肩作戰。

個人檔案

#82 王尉永（1995/09/18）

身高體重：181公分／78公斤 │ 投打習慣：右投左打 │ 守備位置：投手

花蓮縣太巴塱國小－花蓮縣光復國中－宜蘭縣中道中學－文化大學棒球隊

#84 王詩聰（1995/08/08）

身高體重：192公分／96公斤 │ 投打習慣：右投左打 │ 守備位置：內外野手

台東縣泰源國小－台東縣泰源國中－桃園市北科附工（桃園農工）－國立體育大學