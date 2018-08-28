亞運》為台灣奪羽球首金 戴資穎：對我是種肯定

戴資穎成為台灣在亞運羽球奪金的第一人。（特派記者林正堃攝）



〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕即使錯過今年世界錦標賽金牌，戴資穎今日在雅加達巨港亞運女單決賽以21：13、21：16力挫里約奧運銀牌、世界排名第3印度名將辛度，成為台灣在亞運羽球奪金的第一人，她説：「這對我而言是種肯定，有堅持下去的動力。」

24歲戴資穎自2016年贏得香港公開賽後，近年共掃落包括世大運、亞錦賽在內等16座女單冠軍。不過，她今年除世界羽球聯（BWF）巡迴賽外，目標就是要追逐世標賽及亞運金牌，即使在世錦賽於8強失利，這回仍快意收下亞運金牌。

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戴資穎坦言，今年目標就是世錦賽、亞運，確實在世錦賽沒有出色發揮，隨後就是不斷調整自己，在想要贏得冠軍的比賽中，獲得更好的表現。對小戴而言，這座亞運金牌就是給自己的肯定。

此外，有負面聲音總認為戴資穎雖坐擁世界球后，卻沒有始終沒拿到大賽冠軍證明自己，小戴今霸氣回應，「沒有什麼需不需要證明，就是這樣比賽，贏了就是贏了，輸了就是輸了。」

戴資穎成為台灣在亞運羽球奪金的第一人。（特派記者林正堃攝）

戴資穎摘下女單金牌。（特派記者林正堃攝）

戴資穎摘下女單金牌。（特派記者林正堃攝）