亞運》福星小戴又發威了！球迷拜託她每場台灣隊比賽都看

戴資穎與拳擊女將林郁婷合照。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎在Instaram放上與其他3名台灣運動員合照，意外成為「金牌神預言」，昨天她到拳擊場看比賽，林郁婷一舉晉級準決賽，讓網友都直呼是「幸運女神」，希望接下來每一場台灣隊都能去看。

戴資穎在亞運開打前，放上一張與李智凱、郭婞淳和文姿云的合照，意外成為「金牌神預言」，四人都有金牌進帳，或許戴資穎的「魔力」延續到了拳擊場，昨天她到比賽現場觀賽，台灣女子51公斤級選手林郁婷力抗哈薩克兩屆世錦賽金牌凱艾貝，最終以4：1晉級準決賽，至少有一面銅牌進帳。

請繼續往下閱讀...

賽後，戴資穎在Instaram貼上與林郁婷的合照寫道，「太厲害了，後天（明天）繼續加油，恭喜晉級四強，一排女孩都默默的為妳掉了兩滴淚」網友紛紛在照片下方留言，「小戴是福星」、「小戴跟他合照，代表著....他也即將....」、「小戴已經被視為幸運之神，很多比賽都希望你到場觀看或合照」、「可以請小戴有空去看棒球嗎？關鍵戰役對中國，需要強大氣場，再給台灣棒球打一針強心劑吧」。

今天台灣棒球、男籃、女籃和男排等項目都將陸續出賽，不確定戴資穎是否會再到其他球場觀賽，不過，稍早她放上了一張與大會吉祥物犀牛「卡卡」（KaKa）的合照，跟粉絲問早。