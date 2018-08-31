亞運男籃》台灣隊長陳盈駿禦韓爭銅 準備再創重返亞運空前佳績

台灣隊昨天不敵中國隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕儘管昨晚力戰不敵長人如林的「中國長城」，睽違48載重返亞運男籃4強的台灣隊，士氣依舊處於高檔，明中午1點半與南韓爭奪銅牌，隊長陳盈駿信心滿滿表示，一路走來沒人看好，全隊奮戰到底締造歷史，「最後一場我們更加毫無保留，盡力爭取最佳成績！」

去年中國CBA選秀狀元的陳盈駿，與「小飛人」劉錚本屆以小搏大，是台灣攻擊力最強的「雙箭頭」，旅美多年的陳盈駿表示，儘管頭一季就遭遇受傷等挫折，卻也因此沉澱思緒學習很多，「職業賽高手如雲，除了球技上的成長，我心理層面也有很大進步。」

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如今再披國家隊戰袍，25歲的陳盈駿除了是當家主控，更肩負隊長領導重任，尤其亞運前夕台灣男籃陷入低潮，不但世界盃資格賽兩戰慘輸多達62分，「新台灣人」戴維斯又因傷缺陣，甚至如今唯一兩公尺長人林郅為都掛彩，情勢雪上加霜。只不過，身材吃虧的純本土陣容，亞運預賽卻接連擊敗日本、香港及卡達，8強又扳倒敘利亞巨人軍，天助自助重返4強，證明陳盈駿所說：「我們團結一致，有人倒下馬上有人頂上，才能在絕對劣勢下創造歷史。」

新世代台灣男籃拚出信心與對抗性，面對上屆仁川金牌的南韓勁旅，卻還是場硬仗，即使今夏瓊斯盃過招曾贏球，201公分歸化洋將拉特里夫（Ricardo Ratliffe）僅打首節，如今銅牌戰雙方都無退路勢必精銳盡出，如何守住這位對西亞霸權伊朗都豪奪37分、13籃板的黑人悍將，無疑是我方鋒線的嚴峻考驗。

陳盈駿表示，準決賽雖輸給中國，卻激發大家下一場更想贏的鬥志，再戰南韓未必沒勝算，「對大換血的台灣男籃來說，這屆意義非凡。我們年輕球員暑假集合在一起，歷經辛苦訓練，也打了很多比賽，現在默契越來越好。希望能把握最後機會，打出自己的球風。」

台灣男籃亞運最佳戰績，為1954年、58年銀牌，1990年重返北京亞運後，始終無緣前4，如今追平1970年曼谷亞運紀錄，能否更上層樓奪牌而歸？且看今朝放手一搏。

台灣隊昨天不敵中國隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）