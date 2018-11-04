NBA》比賽中與對手球迷同樂 巴特勒挨批不尊重（影音）

2018/11/04 11:54

〔體育中心／綜合報導〕灰狼上役作客勇士，決勝節進攻當機以99：116輸球，話題人物J.巴特勒（Jimmy Butler）被拍到在板凳區與對手球迷一同甩毛巾，淪為美媒數落對象。

J.巴特勒高喊「賣我」鬧得沸沸揚揚，因全身痠痛休兵一戰後，對勇士之戰回歸雖拿下21分，但全場外線8投盡墨，看著勇士在決勝節打出33：12反攻，帶走最後勝利，灰狼該役命中率僅37.6％，外線命中率28.9％。

《CBS SPORTS》報導，J.巴特勒在對勇士輸球之役，被場邊鏡頭拍到，曾在板凳上與對手球迷一同甩毛巾，看起來心情相當好，痛批J.巴特勒此舉非常荒謬，而且相當不尊重。《The Post Game》則說，J.巴特勒在跟勇士球迷一同甩毛巾，J.巴特勒可不為勇士打球。

J.巴特勒對勇士之戰的行為惹議。（資料照，美聯社）

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