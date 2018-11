NBA》雷霆收5連勝卻痛失大將！ 魏少扭傷倒地面露痛苦（影音）

魏斯布魯克左腳扭傷退場。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆今天在主場以122:116擊敗來訪的鵜鶘,不只送對手六連敗,也豪取五連勝,但比賽中卻折損大將魏斯布魯克(Russell Westbrook),他在第三節左踝扭傷退場,面露痛苦,目前傷勢不明。

Russell Westbrook needed to be helped off the floor after injuring his ankle. pic.twitter.com/jNgpb3uHgI