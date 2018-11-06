NBA》雷霆收5連勝卻痛失大將！ 魏少扭傷倒地面露痛苦（影音）

魏斯布魯克左腳扭傷退場。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場以122：116擊敗來訪的鵜鶘，不只送對手六連敗，也豪取五連勝，但比賽中卻折損大將魏斯布魯克（Russell Westbrook），他在第三節左踝扭傷退場，面露痛苦，目前傷勢不明。

Russell Westbrook needed to be helped off the floor after injuring his ankle. pic.twitter.com/jNgpb3uHgI — House of Highlights （@HoHighlights） 6 November 2018

魏斯布魯克稍早才獲得上週西部最佳球員，生涯第18次獲獎，沒想到本場比賽才出賽25分鐘，便因爭搶籃板時左腳踩在戴維斯（Anthony Davis）的腳上，不慎扭傷退場，本場他16投6中，留下17分、7籃板、9助攻的數據。

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控衛施洛德（Dennis Schroder）頂上魏少的空缺，表現很爭氣，全場攻下22分、前鋒喬治（Paul George）也拿下23分、6籃板、8助攻和4抄截。

經歷肘傷復出的「一眉哥」戴維斯，本場比賽手感並不理想，20投7中，拿下20分8籃板，最後一波進攻球還被施洛德抄走。替補的藍道（Julius Randle）全場百分百命中率攻下26分。

喬治（左）上籃，戴維斯阻擋。（美聯社）