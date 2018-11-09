奧地利桌球賽》大爆冷！林昀儒扳倒前球王 完成甜蜜復仇

林昀儒扳倒前世界球王德國名將奧恰洛夫。（取自ITTF）

〔記者許明禮／綜合報導〕近況絕佳的17歲小將林昀儒，今天凌晨在2018年奧地利桌球公開賽男單首輪，以4:2扳倒世界排名第5的德國名將奧恰洛夫，締造生涯最重大勝利，16強戰將對決中國好手梁靖崑。

世界排名40的林昀儒，上週才在瑞典公開賽16強戰以1:4敗給今年初曾高居世界球王寶座的奧恰洛夫，沒想到在奧地利站又在首輪狹路相逢，彷彿是老天的安排。

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這回林昀儒有備而來，首局在7:9落後下連拿3分率先聽牌，雖然錯過兩個局點，仍以14:12先馳得點。但曾獲倫敦奧運男單銅牌的奧恰洛夫隨即以12:10扳回一城。

第三局，奧恰洛夫無謂失誤暴增，林昀儒在中段以8:3拉開差距，並以10:5聽牌，但奧恰洛夫強拉尾盤，連救4個局點追到10:9，也迫使場邊教練蔣澎龍喊出暫停。

恢復比賽後，奧恰洛夫以一記幸運擦邊球再度逃過一劫，追成10平，但林昀儒信心沒被動搖，連拿兩分將局數再度超前。

關鍵的第四局，林昀儒以3:1開局，也逼得奧恰洛夫叫暫停。在暫停後，奧恰洛夫放手一搏，拉出一波7:1強力反擊，以8:4反超，但小林依然老神在在，回敬一波8:2攻勢逆轉戰局，12:10再下一城。

奧恰洛夫隨後雖然以11:7追回一局，但已時不我予，林昀儒第六局再以11:7拿下，完成生涯首度擊敗世界前十高手的壯舉。

女單方面，世界排名第8的鄭怡靜，首輪順利以4:1解釋日本小將安藤南，16強將遭遇新加坡名將馮天薇。世界排名25的陳思羽則以2:4不敵世界排名12的南韓削球美女徐孝元，無緣16強。