NBA》角色定位在哪？ 「甜瓜」找火箭討論未來

甜瓜與火箭討論角色定位與未來。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭開季表現慢熱，攻守當機僅獲4勝7敗，美媒爆料球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與球隊展開談話，討論的不只是自己的角色定位，還有雙方如何在剩餘球季繼續合作。

《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski指出，根據聯盟消息來源，安東尼正與火箭進行對談，針對自己在球隊的角色定位，以及在剩餘的球季裡、雙方如何繼續合作的部分作討論。

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《The Athletic》記者Shams Charania報導，34歲的安東尼今天因為生病，對馬刺的比賽無法上場，但昨天安東尼參與了完整的球隊練習，透露雙方都在謹慎評估球隊陣容。《紐約郵報》記者Marc Stein透露，內部消息堅稱，火箭不會讓甜瓜離開。

《ESPN》報導，今天對馬刺輸球賽後，總教練丹東尼（Mike D'Antoni）受訪時，把所有有關甜瓜的問題，全部推給總管Daryl Morey，「這你得問Daryl（總管），我只是想試著贏下每一場球賽，你得跟Daryl談才行，關於這點（安東尼的所有問題）我現在無法給你答案。」

談到對於甜瓜未來的角色定位，總教練丹東尼則說，他認為安東尼一直以來都很棒，他目前就是擔任球隊4號位的替補。甜瓜本季出賽10場僅2場先發，場均13.4分5.4籃板、命中率4成，上役對前東家雷霆全場11投僅1中。

火箭開季遭遇大低潮。（資料照，法新社）