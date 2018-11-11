美日交流賽Live》莫里納驚天3分砲 美職 5：1 日職（影音）

|
球隊
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
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8
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9
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R
|
H
|
E
|
美職明星隊
|0
|0
|0
|1
|4
|0
|5
|10
|0
|
日職明星隊
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|5
|1
第五局
海尼格敲出內野安打，赫南德茲獲得四壞球保送，梅瑞菲德也擊出內野安打，多和田發生傳球失誤，奉送對手1分並攻占二三壘，莫里納補上一支右外野3分砲，美職明星隊以5：1領先日本隊。
請繼續往下閱讀...
莫里納敲出反方向三分砲。（歐新社）
莫里納。（法新社）
モリーナ スリーランホームラン pic.twitter.com/4pqK0JlqQQ— ブレグマン （@Bregcarp） 2018年11月11日
第四局
瑞爾穆托敲出陽春砲，連兩戰開轟，美職明星隊先馳得點，日本隊在下個半局也馬上反擊，柳田敲安上壘，外崎修汰適時敲出中外野二壘安打，打回追平分，日本以1：1扳平。
瑞爾穆托連兩天開轟。（歐新社）
第一局
1上，日本先發投手多和田真三郎先K掉瑞爾穆托，隨後被莫里納敲出中外野安打，但盜壘失敗，打者桑塔納也遭到三振。
1下，源田壯亮1人出局後敲安並盜上二壘，山田哲人獲得保送，但巴羅解決掉柳田悠岐後，再三振森友哉化解危機。
先發打序
|
美職明星
|
守位
|
棒次
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日職
|
守位
|
瑞爾穆托
|
DH
|
1
|
秋山翔吾
|
RF
|
莫里納
|
C
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2
|
源田壯亮
|
SS
|
桑塔納
|
1B
|
3
|
山田哲人
|
DH
|
阿庫尼亞
|
CF
|
4
|
柳田悠歧
|
CF
|
索托
|
LF
|
5
|
森友哉
|
C
|
蘇亞雷斯
|
3B
|
6
|
外崎修汰
|
3B
|
海尼格
|
RF
|
7
|
上林誠知
|
LF
|
赫南德茲
|
SS
|
8
|
岡本和真
|
1B
|
梅瑞菲德
|
2B
|
9
|
菊池涼介
|
2B
|
巴羅
|
先發
|
多和田真三郎