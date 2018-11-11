美日交流賽Live》莫里納驚天3分砲 美職 5：1 日職（影音）

2018/11/11 20:04

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

美職明星隊

 0 0 0 1 4 0 5 10 0

日職明星隊

 0 0 0 1 0 0 1 5 1

第五局

海尼格敲出內野安打，赫南德茲獲得四壞球保送，梅瑞菲德也擊出內野安打，多和田發生傳球失誤，奉送對手1分並攻占二三壘，莫里納補上一支右外野3分砲，美職明星隊以5：1領先日本隊。

莫里納敲出反方向三分砲。（歐新社）

莫里納。（法新社）

第四局

瑞爾穆托敲出陽春砲，連兩戰開轟，美職明星隊先馳得點，日本隊在下個半局也馬上反擊，柳田敲安上壘，外崎修汰適時敲出中外野二壘安打，打回追平分，日本以1：1扳平。

瑞爾穆托連兩天開轟。（歐新社）

第一局

1上，日本先發投手多和田真三郎先K掉瑞爾穆托，隨後被莫里納敲出中外野安打，但盜壘失敗，打者桑塔納也遭到三振。

1下，源田壯亮1人出局後敲安並盜上二壘，山田哲人獲得保送，但巴羅解決掉柳田悠岐後，再三振森友哉化解危機。

先發打序

美職明星

守位

棒次

日職

守位

瑞爾穆托

DH

1

秋山翔吾

RF

莫里納

C

2

源田壯亮

SS

桑塔納

1B

3

山田哲人

DH

阿庫尼亞

CF

4

柳田悠歧

CF

索托

LF

5

森友哉

C

蘇亞雷斯

3B

6

外崎修汰

3B

海尼格

RF

7

上林誠知

LF

赫南德茲

SS

8

岡本和真

1B

梅瑞菲德

2B

9

菊池涼介

2B

巴羅

先發

多和田真三郎

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