海碩盃》陳佩萱／吳芳嫺搶十惜敗 險些逆轉第2種子（影音）

台灣雙打組合陳佩萱（右）與吳芳嫻（左）與對手纏鬥到第三盤，最終不幸落敗。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約386萬台幣）的台北海碩盃女網賽，台將新生代陳佩萱／吳芳嫺展現韌性，歷經「超級搶十」拉鋸，才以1：6、5：7、4：10不敵第2種子中國韓馨蘊／泰國康坎（L.Kumkhum），令場邊賣力加油的新與國中學妹們大呼可惜。

初生之犢的陳佩萱／吳芳嫺，本屆籤運很「硬」，雙打初登場就強碰實力堅強的「中泰聯軍」，加上開賽熱機稍慢，第2、6局遭破，很快丟掉首盤；不過兩人沒有放棄，次盤從先被破發情況下強勢回擊，接連雙破4：1超前，儘管又被對方人馬回破交平，關鍵第12局她們頂住壓力，第三度突破扳回一城。怎奈決勝搶十兩人心急搶攻，失誤連連下被老經驗對手一舉拉開差距，無緣爆出冷門。

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儘管未能贏球，兩人都對此役表現覺得滿意，尤其與強敵抗衡下，臨場信心有所提升，陳佩萱說：「這可能是我們近半年打最好的一場，最後關頭有點心急，很可惜！」吳芳嫺則感謝學妹們動員助威，「一度有衝動想打她們，喊的太誇張了，但還是很謝謝她們的加油。」

陳佩萱／吳芳嫺。（記者陳志曲攝）

台灣雙打組合陳佩萱（中）為了救球，衝到場外。（記者陳志曲攝）

台灣雙打組合陳佩萱與吳芳嫻跟裁判抗議。（記者陳志曲攝）



台灣雙打組合陳佩萱（左）與吳芳嫻（右）兩人在休息時間討論戰術。（記者陳志曲攝）

陳佩萱／吳芳嫺不敵第2種子。（記者陳志曲攝）

陳佩萱與吳芳嫻的學妹們帶著加油板熱情應援。（記者陳志曲攝）