羽球》中國新星負傷棄賽 香港小將受惠打4分鐘就晉級

石宇奇昨負傷上場，才打4分鐘就決定退賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕被視為中國男單新希望的石宇奇近期飽受傷痛纏身，原先的膝傷轉好不容易才好轉，法國公開賽後卻又有新傷出現，昨在超級500的香港公開賽首輪打到3：11後，不堪背傷選擇棄賽，也讓地主隊對手李卓耀受惠，首輪僅打4分鐘便晉級。

石宇奇在上週結束的中國福州公開賽四強戰，遭台灣一哥周天成直落二橫掃，兩局加起來還僅拿下21分，當時中媒就曾報導他已有背傷在身。昨天面對從資格賽晉級的香港選手李卓耀，原以為能輕鬆挺進次輪，不料昨開局就先被對手連拿5分，僅打了4分鐘就以3：11落後，而在暫停過後，石宇奇最終也決定退賽。

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而受惠的22歲香港小將李卓耀，首輪就得強碰世界排名第2的石宇奇，原本被認為籤運太差，隨後卻靠著石宇奇的退賽幸運晉級，不過他在賽後受訪時並沒有特別為晉級感到興奮。

「上場前不知道石宇奇有傷，但打第1球看見他跑不動後，就預計他有機會退賽。現在也有什麼特別的心情，會當作今天什麼事都媒沒發生，專心準備好明天的比賽。」李卓耀說道。

李卓耀也指出雖然石宇奇退賽，但後面的對手依然強大，希望能打好每場比賽，並以打進8強為目標，而他次輪將碰上丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），如果闖關成功，8強戰將有機會對上另一名中國好手諶龍。

地主香港選手李卓耀受惠晉級。（資料照，歐新社）