羽球》諶龍退賽中國男單全滅 女單僅剩何冰嬌

諶龍昨宣布退賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕香港公開賽持續開打，繼新星石宇奇因傷退賽後，唯一晉級次輪的中國男單好手諶龍，原要對上印度選手維爾馬，不過昨卻宣布棄賽，中國男單在香港賽確定全軍覆沒，中國女單雖然無人退賽，不過也幾乎全數陣亡，僅剩世界排名7的何冰嬌打進8強。

本站比賽開打前，中國男單喬斌就退賽，而第二天賽程結束，石宇奇負傷上場打了4分鐘就決定棄賽、黃宇翔慘遭丹麥選手逆轉、林丹也不敵球王桃田賢斗，諶龍首輪輕鬆拍落馬來西亞選手劉國倫，昨原本要對上世排第17的維爾馬最後卻宣布退賽，也提前確定中國男單在本站全軍覆沒。

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原被看好是中國女單新希望的陳雨菲，本站未能延續福州公開賽封后的好手感，首輪就遭對手直落二出局。次輪打完，韓悅遭日本名將山口茜直落二淘汰，高昉潔挑戰奧原希望也是一籌莫展。

女單唯一僅存的何冰嬌，首輪歷經三局激戰後淘汰同胞李雪芮，次輪又輕鬆直落二收拾另一位中國選手蔡炎炎，而她在8強將與擊敗印度一姐辛度晉級的南韓好手成池鉉碰頭，過去兩人7度交手，何冰嬌拿下4勝3負稍占上風。

中國女單僅何冰嬌打進8強。（資料照，法新社）

南韓好手成池鉉。（資料照，美聯社）