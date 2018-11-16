NBA Live》林書豪樂於助人狂傳助攻 老鷹半場打完落後金塊

2018/11/16 11:09

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

老鷹

23

34

 

 

57

金塊

35

38

 

 

73

 

 

投籃

三分

罰球

助攻

籃板

抄截

失誤

阻攻

得分

林書豪

2-6

1-4

1-1 

4

3

0

1

0

6

第二節

雖然開賽就被金塊拉開差距，老鷹不放棄追分，而林書豪該節中段再度披掛上陣，除了樂於助人傳助攻外，林書豪在倒數3分56秒砍進本場個人首顆三分彈，不過半場前2分鐘被換下，換上T.楊恩（Trae Young）傳出一助攻，金塊半場打完以73：57領先老鷹。

第一節

老鷹防守依舊相當悲劇，開賽就被打出13：0的攻勢，林書豪今天開賽沒多久就登場救援，老鷹在比賽進行4分多鐘，終於靠著普朗利（Miles Plumlee）在籃下放進2分破蛋。

林書豪在第一節剩5分33秒助攻給卡特（Vince Carter）飆進三分彈，不過下一波進攻自己操刀未果。

林書豪積極搶下防守籃板，帶球快速推進助攻隊友，讓波伊索斯（Alex Poythress）上籃放進2分，首節倒數58.6秒，林書豪強勢切入拋投還造成對手犯規，完成三分打。

金塊靠著萊爾斯（Trey Lyles）的壓哨進球再擴大比分，首節打完握有12分領先。

賽前

林書豪前場對勇士出賽21分鐘，9投4中拿10分，今天對金塊依舊從板凳出發，要在有限的上場時間繳出表現，盼能終止老鷹近期的5連敗頹勢。

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