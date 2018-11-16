NBA Live》林書豪樂於助人狂傳助攻 老鷹半場打完落後金塊

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 老鷹 23 34 57 金塊 35 38 73

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 2-6 1-4 1-1 4 3 0 1 0 6

第二節

雖然開賽就被金塊拉開差距，老鷹不放棄追分，而林書豪該節中段再度披掛上陣，除了樂於助人傳助攻外，林書豪在倒數3分56秒砍進本場個人首顆三分彈，不過半場前2分鐘被換下，換上T.楊恩（Trae Young）傳出一助攻，金塊半場打完以73：57領先老鷹。

第一節

老鷹防守依舊相當悲劇，開賽就被打出13：0的攻勢，林書豪今天開賽沒多久就登場救援，老鷹在比賽進行4分多鐘，終於靠著普朗利（Miles Plumlee）在籃下放進2分破蛋。

請繼續往下閱讀...

林書豪在第一節剩5分33秒助攻給卡特（Vince Carter）飆進三分彈，不過下一波進攻自己操刀未果。

林書豪積極搶下防守籃板，帶球快速推進助攻隊友，讓波伊索斯（Alex Poythress）上籃放進2分，首節倒數58.6秒，林書豪強勢切入拋投還造成對手犯規，完成三分打。

金塊靠著萊爾斯（Trey Lyles）的壓哨進球再擴大比分，首節打完握有12分領先。

賽前

林書豪前場對勇士出賽21分鐘，9投4中拿10分，今天對金塊依舊從板凳出發，要在有限的上場時間繳出表現，盼能終止老鷹近期的5連敗頹勢。