日職》返台談季後計畫之一 陽岱鋼：想把英文學好

旅日球星陽岱鋼返台，媒體大陣仗訪問。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕結束在讀賣巨人的第2個球季，陽岱鋼今天從日本搭機返台，吸引不少球迷接機，高喊「岱鋼歡迎回家」，他也耐心地為大家簽名，並向球迷道謝：「一整年為我和我們巨人加油，很謝謝他們。」

陽岱鋼本季跟去年一樣出賽87場，繳出打擊率0.245、長打率0.427、上壘率0.297，另有10轟、37分打點、2次盜壘成功。總結今年，他說：「一開始覺得滿順利的，但球季開幕之後就受傷，受傷是沒有辦法的事，就是只能接受現實，然後好好做治療復健，盡快回到球場上。」

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巨人無緣「日本一」，但陽岱鋼本季仍有收穫，包括達成生涯百轟里程碑；結束季賽後，他還參與巨人和大聯盟明星隊的交流賽，擔綱先發中外野手、第5棒，演出3安猛打賞，在今年最終戰畫下完美句點。

陽岱鋼幫粉絲簽名。（記者王藝菘攝）

完成交流賽後，陽岱鋼繼續投入秋訓，再回到台灣，他表示，長年下來已經有一套自己的課表，主要是重訓、加強核心，強化體能訓練。談到季後規劃，他也笑說：「想要把英文學好，因為想多跟不同國家的選手有好的互動。」

陽岱鋼人氣向來很旺，近百名球迷帶著應援毛巾等專屬商品到場迎接他，加上大批媒體守候，陣仗不小，卻也有電視台記者趁著選舉熱，問他會不會投票？陽岱鋼仍以笑容應對，並表示日本還有事情和合約要回去處理，可能無法待很久。

陽岱鋼回國後，下週一還將出席經紀公司為他舉辦的返台記者會，分享整年征戰的心得。

旅日球星陽岱鋼返台。（記者王藝菘攝）

陽岱鋼幫粉絲簽名。（記者王藝菘攝）

球迷蜂擁而上。（記者王藝菘攝）