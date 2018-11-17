日職》有錢就是任性！巨人提3年6億元挖西武鐵捕

郭俊麟與捕手炭谷銀仁朗。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人本季雖然重返季後賽，但季後除了更換教練團外，並打算持續積極補強，根據日媒報導，巨人昨天首度與行使海外FA的31歲西武捕手炭谷銀仁朗會面，提出3年6億日圓（約1.6億新台幣）的大合約，雙方相談甚歡，炭谷加盟只是時間的問題了。

今年球季結束後，巨人原監督高橋由伸下台，原辰德三度回鍋執掌兵符，第一個挑戰就是自由市場，球團將目標鎖定廣島外野手丸佳浩、西武捕手炭谷銀仁朗，以及歐力士隊退團的內野手中島宏之。

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巨人昨天首度與炭谷銀仁朗交涉，根據日本媒體《SANSPO》報導指出，原辰德認為巨人要贏球，非常需要炭谷的力量，雙方交談近1小時，巨人提出年薪1.1億日元，3年總值6億元的大合約，就等炭谷點頭，對於是否會加盟巨人，炭谷受訪時樂觀表示，自己不會考慮太久，希望能做出對的決定。

原辰德日前受訪時表示，網羅炭谷銀仁朗是希望能刺激球隊的捕手群，將與小林誠司競爭先發捕手位置。

炭谷銀仁朗生涯從西武發跡，在高中生選秀會以第一指名加盟，職涯13年3度入選明星賽，曾獲得洋聯最佳九人捕手獎、2次捕手金手套，更入選過日本國家代表隊，出征經典賽和世界12強賽，本季由於森友哉活躍的表現，出賽空間大不如前，僅出賽47場，繳出32安、9打點和打擊率2成48的成績。